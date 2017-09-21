На акцию против трудовой реформы в Париже пришли 55 тысяч человек

Около 55 тысяч человек приняли участие в массовой манифестации против трудовой реформы, которая проходит в четверг в Париже, сообщил представитель штаба "Всеобщей конфедерации труда" (CGT).

Акция протеста против реформы началась около 14.00 по местному времени на бульваре Монпарнас, завершится шествие на площади Италии. Не обошлось без столкновений: сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ в ответ на провокацию агрессивно настроенных молодых людей, кидавших в полицию бутылки и камни, а также зажигавших файеры, дымовые шашки и петарды. На всём пути следования те же хулиганы, лица которых скрыты чёрными повязками, громили здания банков и страховых компаний, остановки и урны.

По данным префектуры полиции, в акции принимают участие 16 тысяч человек. Подсчеты полиции и профсоюзов традиционно разнятся, в том числе по объективным причинам: представители властей не считают участниками акции тех, кто идет по тротуару — для полиции это лишь прохожие. Организаторы же считают всех.

Положения реформы, предложенной правительством Эдуара Филиппа, направлены на развитие социального диалога в компаниях и отраслях, формирование гарантий для работников, поиск новых решений для малых и средних предприятий, а также на усиление экономической привлекательности страны.

Реформа коснется как срочных, так и бессрочных контрактов о приеме на работу, процедуры увольнения, а также других отношений субъектов трудового права.

В течение дня по всей территории Франции пройдут около 200 различных акций протеста против реформы.