Последнее обновление: 19.09.2017 17:19

Курсы наличной валюты в банках Минска на 19 сентября 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,002 рубля и составил 1,939 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,002 рубля и составил 1,94 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,011 рубля и составила 2,322 рубля, минимальная продажа выросла на 0,003 рубля и составила 2,32 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,35 (снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,37 (снизился на 0,01 рубля).

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