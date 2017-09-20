Курсы наличной валюты в банках Минска на 20 сентября 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,001 рубля и составил 1,938 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,001 рубля и составил 1,941 рубля.

Максимальная покупка евро не изменилась и составила 2,322 рубля, минимальная продажа выросла на 0,007 рубля и составила 2,327 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,33 (снизился на 0,02 рубля), минимальный курс продажи составил 3,34 (снизился на 0,03 рубля).