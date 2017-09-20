Последнее обновление: 20.09.2017 14:47

В Каталонии проходят обыски в правительственных учреждениях

Полиция Испании проводит обыски в каталонских правительственных учреждениях в связи с подготовкой властями этого автономного региона к проведению референдума о самоопределении, сообщает газета El Pais.

По данным издания, обыски проходят в зданиях каталонских учреждений, курирующих вопросы экономики, внешних дел, занятости и социальных вопросов, а также в здании правительства Каталонии.

В конце прошлой недели мэры более 700 городов Каталонии вышли на марш в Барселоне с требованием разрешить проведение референдума о самоопределении, назначенного на 1 октября.

Решение о проведении референдума принято властями Каталонии в одностороннем порядке после ряда неудачных попыток договориться об организации голосования с центральным правительством в Мадриде.

Ранее генпрокурор Испании Хосе Мануэль Маса заявил, что органам полиции Испании, гражданской гвардии и автономной полиции Каталонии будет направлено распоряжение конфисковывать урны и бюллетени для голосования на референдуме о самоопределении Каталонии.

Из распоряжения Х.М.Масы также следует, что отделы региональной полиции должны вызывать на допрос в местную прокуратуру мэров каталонских городов, которые будут содействовать референдуму. Тех, кто откажется явиться по собственному желанию, полиция должна задержать. Мэров могут привлечь к уголовной ответственности.

Он также обратился к спецслужбам Испании с просьбой внимательно отслеживать, ведут ли власти Каталонии подготовку к референдуму.

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