Курсы наличной валюты в банках Минска на 14 сентября 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,011 рубля и составил 1,941 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,013 рубля и составил 1,946 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,001 рубля и составила 2,306 рубля, минимальная продажа вырос на 0,004 рубля и составила 2,314 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,35 (не изменился), минимальный курс продажи составил 3,36 (не изменился).