Россия отказалась от ядерного разоружения, назвав боеголовки "скрепой"

Инициатива Генеральной ассамблеи ООН о полном запрете ядерного оружия является "преждевременной", а Россия выступает категорически против такого договора, поскольку он противоречит ее национальным интересам. Об этом в интервью "Коммерсанту" заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

"В нынешних условиях ставить вопрос о полном отказе от ядерных арсеналов несерьезно и даже безответственно. Себе в ущерб разоружаться никто не будет", - объяснил Ульянов.

Он добавил, что ядерное оружие является "одной из скреп" современного мира, и "если в одночасье эту скрепу выдернуть, то <...> вся конструкция международной безопасности как минимум сильно пошатнется с непредсказуемыми последствиями".

В рамках предложенного ООН договора ядерная держава, согласившаяся сократить до нуля свой арсенал, должна будет объявить о наличии ядерных запасов, снять с боевого дежурства ракеты и достичь соглашения с "неким пока неизвестным компетентным международным органом", а затем - отчитываться ему о проделанной работе.

"Вам это нравится? Мне нет. Ставить себя под столь жесткий контроль со стороны пока еще неведомого компетентного международного органа, мне лично разумным не кажется", - сообщил Ульянов.

Он подчеркнул, что договор о нераспространении ядерного оружия, подписанный СССР в 1968 году, не предполагает полного разоружения; сокращение арсеналов уже ведется на двусторонней основе с США (ликвидировано 85% запасов оружия) и должно продолжаться в таком же режиме.

Продолжает действовать договор СНВ-3, заключенный Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым в 2010 году - к 5 февраля 2018 года "мы должны выйти на контрольные показатели по носителям и боезарядам, над этим еще предстоит серьезно работать", рассказал Ульянов.

Соглашение действует до 2021 года и предполагает возможность продления еще на 5 лет.

В США необходимости таком шаге не видят, заявил в интервью Reuters в феврале президент Дональд Трамп, пишет finanz.ru.

"СНВ-3 (который в США принято называть START) - это еще одна плохая сделка, заключенная нашей страной, как и соглашение с Ираном. Отныне мы будем заключать хорошие сделки", - заявил Трамп.

"Было бы замечательно, если бы ни у одной из стран мира не было ядерных вооружений. Но если уж страны будут располагать ядерным оружием, мы будем впереди всех", - добавил он.