Кремль заявил о недопустимости симметричного сокращения ядерных арсеналов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США и Россия имеют разную композицию ядерных сил, поэтому разговоры об их симметричном сокращении являются недопустимыми и неуместными. Об этом Песков заявил в интервью программе «Вести в субботу».

«Ядерное разоружение — это концептуальное зонтичное понятие, но оно состоит из огромного количества нюансов, о которых вы говорили. Оно не может быть диспропорциональным. Композиция этой ядерной составляющей в США и у нас в стране разная. И поэтому какие-то симметричные сокращения здесь абсолютно недопустимы и неуместны», - сказал Песков.

Пресс-секретарь уточнил, что подобные сокращения могут привести к нарушению ядерного паритета и ядерного сдерживания.

«Оно и играет критическую роль в обеспечении глобальной стабильности и безопасности. Поэтому увязывать вопрос санкций и вопрос ядерного сокращения вряд ли в будущем будет возможно с экспертной точки зрения», — пояснил пресс-секретарь.

Песков уточнил, что президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос санкций не является темой нашей повестки дня.