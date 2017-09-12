Европарламент утвердил "предохранитель" газовому шантажу

В Евросоюзе приняли законодательство, которое должно исключить использование поставок газа в качестве "политического оружия". Соответствующий законодательный регламент принял во вторник Европарламент.

"Законодательно обязывающий механизм и координация на уровне всего ЕС механизма защиты потребителей означает, что поставки газа больше не будут использоваться в качестве политического оружия, или инструмента шантажа", - отметил автор законопроекта, председатель комитета Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике Ежи Бузек.

Документ, который является важной составляющей создания Европейского энергетического союза, предусматривает положение о солидарности между странами-членами ЕС в случае прерывания поставок газа. Следовательно, соседние страны должны оказать помощь в поставках газа в другие, у которых возникли проблемы в этой сфере.

Кроме этого, введено требование для энергетических компаний сообщать руководящим институтам ЕС о намерениях заключать контракты на поставку газа, которые являются критическими для европейской энергетической безопасности.

Ответственность по контролю этого законодательства в сфере поставок газа возложена на Еврокомиссию.