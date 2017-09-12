Европарламент рассмотрит законопроект о безопасности газоснабжения ЕС

Европарламент во вторник рассмотрит законопроект, который призван усилить сотрудничество стран ЕС в случае кризисов с поставками "голубого топлива", а также открыть доступ властям союза к информации о долгосрочных газовых контрактах, которые могут иметь значение для безопасности газоснабжения в ЕС.

"Страны Евросоюза, сталкивающиеся с кризисом поставок газа, смогут рассчитывать на помощь от соседних стран в рамках новых правил солидарности, которые будут обсуждаться во вторник утром, а также будут вынесены на окончательное голосование Европарламента в полдень того же дня", — говорится в сообщении Европарламента.

Переговорщики от Европарламента и Совета ЕС достигли компромисса по тексту законопроекта о безопасности газоснабжения в конце апреля. Одобрение обоих требуется, прежде чем законопроект вступит в силу.

Как только это будет сделано, документ будет опубликован в Официальном журнале ЕС и вступит в силу через 20 дней, сообщала ранее Еврокомиссия. Новые правила должны вступить в силу до зимы, не исключал Европарламент.

Этот законопроект представляет собой второй пакет мер регулирования в рамках создания Энергетического союза в ЕС, который проходит через Европарламент. Первым было законодательство по сверке с Еврокомиссией проектов межправительственных соглашений стран ЕС на закупку газа у третьих стран.

В ЕС в течение последних нескольких лет формируется Энергетический союз, призванный в том числе усилить кооперацию стран ЕС, наладить связи по переброске энергии внутри региона, расширить источники ее получения, сократить зависимость от импорта энергоносителей. Крупнейшим среди поставщиков газа в Евросоюз является Россия.

Еврокомиссия ранее сообщала, что законопроект предлагает ввести принцип солидарности, когда в случае серьезного газового кризиса в одной стране ЕС, ее соседи по союзу будут оказывать помощь, чтобы обеспечить насущное газоснабжение.

Помимо этого, в ЕС планируется выделить несколько групп стран, которые смогут создавать совместные предохранительные и чрезвычайные антикризисные меры, свидетельствуют материалы институтов ЕС.

Исходя из их сообщений, у властей Евросоюза также может появиться доступ к информации о долгосрочных газовых контрактах, которые имеют важное значение для безопасности газоснабжения стран ЕС.