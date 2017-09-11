Цены на золото отступили от пика одного года на фоне укрепления доллара

Цены на золото резко снизились в понедельник, спустившись с достигнутого ранее максимума более одного года, так как доллар поднялся с минимумов прошлой недели, а отсутствие геополитической напряженности понизило спрос на актив-убежище.

В 12.45 золото торговалось по $1.338,36 за тройскую унцию по сравнению с $1.346,31 за унцию при закрытии торгов в пятницу.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре подешевели на $8,6 до $1.342,6 за унцию.

Доллар США восстановился на фоне прекращения бегства от риска и отступил от достигнутых на прошлой неделе минимумов двух с половиной лет, после того как КНДР не провела очередные ракетные испытания в связи с государственным праздником.

Северная Корея предупредила США в понедельник, что Вашингтон заплатит “должную цену” за призывы к ужесточению санкционного режима в отношении Пхеньяна в связи с очередными ядерными испытаниями в Совбезе ООН.

Спекулянты увеличили число длинных позиций в золоте на бирже COMEX восьмую неделю подряд до максимума почти одного года на неделе, завершившейся 5 сентября.

Запасы крупнейшего в мире золотого биржевого фонда ETF SPDR Gold Trust снизились на 0,3 процента до 834,50 тонн в пятницу.

Серебро торговалось по $17,85 за унцию по сравнению с $17,92 к закрытию торгов в пятницу, платина стоила $1004,40 по сравнению с $1004,74, палладий - $948,75 против $934,50.