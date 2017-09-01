Цены на золото снизились в пятницу, но напряженность вокруг КНДР оказала поддержку

Цены на золото снизились в пятницу на фоне установившейся после недавних ралли фиксации прибыли, в то время как инвесторы ожидают доклада о занятости в США, который может пролить свет на динамику процентной ставки.

В то же время спрос на актив-убежище поддерживал котировки на уровне девяти с половиной месяцев на фоне сохраняющейся напряженности вокруг КНДР.

В 12.35 золото торговалось по $1.318,33 за тройскую унцию по сравнению с $1.321,60 за унцию при закрытии торгов в четверг, удерживаясь вблизи достигнутого во вторник пика более девяти месяцев в $1.325,94, и готовились показать недельный рост более чем на два процента.

Фьючерсы на золото в США подорожали на $1,4 до $1.323,5 за унцию.

Азиатские акции закрыли ростом торги пятницы, копируя динамику Уолл-стрит, тогда как доллар замедлил рост в преддверии публикации данных о занятости в США.

Доклад о занятости в США без учета сельскохозяйственного сектора будет опубликован до заседания ФРС и может повлиять на сроки повышения ставки. [MKTS/GLOB] [USD/] Два американских сверхзвуковых бомбардировщика B-1B провели учения совместно с южнокорейскими и японскими истребителями над территорией вблизи Корейского полуострова в четверг, спустя два дня после того, как КНДР усилила напряженность в регионе, пустив ракету над Японией.

Серебро торговалось по $17,48 за унцию по сравнению с $17,56 к закрытию торгов в четверг, платина стоила $992,24 по сравнению с $995,00, палладий - $933,35 против $933,50.