Обнаруженные во Франции яйца с фипронилом были импортированными

Ни одно птицеводческое хозяйство во Франции не было загрязнено инсектицидом фипронил, все случаи обнаружения вещества касаются импортированных яиц, заявил в понедельник глава министерства сельского хозяйства Франции Стефан Травер.

"Есть хорошая новость — ни одно хозяйство во Франции не было загрязнено фипронилом. Мы не нашли никаких следов фипронила на французских фермах. Все случаи загрязнения были в импортированных продуктах, импортированных от наших соседей — Бельгии и Нидерландов", - сказал Травер в эфире радиостанции Europe1.

Минувшим летом в Евросоюзе разразился скандал, связанный с обнаружением в яйцах многих птицеводческих хозяйств фипронила. Его используют для лечения куриц-несушек от вшей, однако по европейским нормам применять это вещество в птицеводческих хозяйствах, чья продукция ориентирована на потребительский рынок, запрещено.

Эксперты предупреждают, что частое употребление яиц, содержащих данный инсектицид, опасно для здоровья. Тем не менее миллионы яиц, зараженных фипронилом, уже поступили на прилавки магазинов некоторых стран ЕС.