Франция и ЕС потратят €200 млн на уничтожение избыточных запасов вина

Правительство Франции в пятницу объявило о выделении €200 миллионов из фонда Евросоюза для утилизации избыточного производства вина, чтобы сдержать ценовые колебания и поддержать производителей, которые лишаются доходов из-за падения спроса. Об этом сообщает AFP.

Основные винодельческие регионы Франции, прежде всего знаменитое Бордо, страдают из-за падения спроса на их продукцию в стране и мире, в частности, Китае, а также из-за роста стоимости жизни и последствий пандемии коронавируса.

Снижение спроса на вино привело к перепроизводству, резкому падению цен и серьезным финансовым трудностям для каждого третьего винодела в Бордо. Ранее сообщалось, что в регионе виноделы собираются избавиться от тысяч гектаров виноградников из-за сокращения спроса и трудностей, обусловленных изменениями климата.

Французский министр сельского хозяйства Марк Фесно в пятницу объявил, что фонд ЕС в размере €160 миллионов, предназначенный для утилизации вина, правительство Франции увеличило до €200 миллионов.

Эти средства направят "на то, чтобы остановить обвал цен и чтобы виноделы могли снова найти источники дохода". В то же время Фесно предостерег, что винодельческая отрасль должна "приспосабливаться к изменениям".

Спирт, полученный после утилизации вина, планируют продать компаниям для производства непродовольственных товаров – таких как дезинфицирующие средства для рук, моющие средства и парфюмерия.

Как напоминает AFP, подобная ситуация с перепроизводством вина всколыхнула Европу в середине 2000-х годов. Тогда ЕС был вынужден реформировать аграрную политику, чтобы уменьшить массовое перепроизводство вина, которое стимулировалось собственными субсидиями.

В 2021 году французские виноделы объявили об "исторически низком" объеме производства из-за совокупности неблагоприятных обстоятельств.