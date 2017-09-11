Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что не подпишет ни один антироссийский закон и уверен в поддержке народа.

В Молдове в конце сентября открывается очередная парламентская сессия, на которой депутаты намерены, в том числе, повторно рассмотреть отклоненные президентом законы, а также обсудить инициативу о запрете на вещание информационных и аналитических передач российских телеканалов.

"В Конституции прописано, что президент во второй раз обязан подписать закон. Осознанно пойду на отклонение в случае, если, по моему мнению, это не соответствует государственным интересам. Речь идет о законе о 9 мая. Для нас это святой праздник, и мы не можем объявить 9 мая Днем Европы. Это день памяти, День Победы", - заявил Додон.

По его словам, он намерен отклонить и "пресловутый закон о так называемой "российской пропаганде".

"Даже если парламент примет его два или три раза, я его не подпишу, и он не вступит в силу", - подчеркнул президент.

При таком развитии событий, согласно закону, парламент должен констатировать, что президент нарушил Конституцию, и запустить процедуру снятия главы республики с поста через референдум.

"Я готов пойти на это. Уверен, что народ будет на моей стороне", - отметил Додон.

Он не исключил в будущем, в случае острой необходимости, блокирования всех законов парламента, добавив, что "это крайний вариант".

На вопрос, что он намерен предпринять, если парламентское большинство выразит президенту импичмент, Додон ответил: "Пойдем в народ и посмотрим, кого поддержат люди".

"Любой подобный шаг — это рост рейтинга президента. И они это понимают. При таком рейтинге доверия к главе республики они на импичмент не пойдут. Задача — сбить рейтинг. Для этого они провоцируют Россию, чтобы закрыли экспорт и так далее, провоцируют нас на ошибки, но мы не будем их допускать. Поэтому на импичмент они, скорее всего, не пойдут, потому что проиграют", - уверен глава республики.

После избрания Додона президентом между ним и правительством страны произошел уже ряд конфликтов. Кабмин и парламент, объявившие курс на "европейскую интеграцию", стали инициаторами ряда недружественных мер в отношении России. Президент, в свою очередь, не раз подчеркивал, что стремится наладить нормальные отношения страны с Москвой.