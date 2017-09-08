Додону напомнили, что "верховный главнокомандующий" - это не абсолютная власть

Спикер парламента Молдовы Андриан Канду заявляет, что президент Игорь Додон злоупотребляет предоставленными ему Конституцией полномочиями, ошибочно интерпретируя понятие "верховный главнокомандующий". Так Канду прокомментировал на брифинге в Кишиневе требование Додона об отставке заместителя министра обороны из-за отправки военнослужащих на учения в Украину.

"Президент Додон злоупотребляет предоставленными ему законодательством полномочиями, ошибочно интерпретируя понятие "верховный главнокомандующий Вооруженными силами". Президент не должен забывать, что его полномочия ограничены. Существует утвержденный план участия наших воинских частей в военных учениях. Неучастие в учениях, независимо от того, где они проводятся и кто их проводит, делает нашу армию еще более неподготовленной и неэффективной. И тогда возникает вопрос: какой же ты верховный главнокомандующий, если не заботишься об армии", - заявил Канду.

Спикер подчеркнул при этом, что на ближайшем заседании Высшего совета безопасности он будет настаивать на включение в повестку дня Совбеза вопроса о злоупотреблениях президента, а также об уроне, который эти злоупотребления наносят армии.

Как сообщалось, ранее Додон запретил молдавским военнослужащим участвовать в международных учениях Rapid Trident-2017, которые проходят в Украине с 7 по 23 сентября.

Однако правительством было принято отдельное постановление, в соответствии с которым военнослужащим было разрешено выехать в Украину.

Президент Молдовы, в свою очередь, заявил, что приостанавливает это решение правительства, руководствуясь предоставленными ему Конституцией полномочиями главнокомандующего Вооруженными силами страны.

Кроме того, в пятницу, 8 сентября, Додон заявил об инициировании процедуры отставки заместителя министра обороны Георге Галбура, а также о проведении служебного расследования и о наказании ответственных лиц, вплоть до понижения их в воинских званиях, из-за участия в военных учениях в Украине. Додон также подписал указ, запрещающий выезд молдавских военнослужащих за пределы страны (для участия в учениях, стажировках и других миссиях) без письменного согласия верховного главнокомандующего.