Датские военные будут помогать полиции с контролем на границах с Германией

Правительство Дании приняло решение помочь полицейским в работе по пограничному контролю с Германией, введенному из-за наплыва беженцев в январе 2016 года, и привлечь к ней солдат датских ВС и народное ополчение. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Минюста Дании.

"Не является секретом, что полиция переживает непростые времена. Конфликты в криминальных группах, проверки на границе и угроза террора вносят большие изменения в работу полиции. Поэтому мы решили, что военные будут помогать полиции на границе, что позволит высвободить значительные полицейские ресурсы", - сказал глава минюста Дании Сёрен Папе Поульсен, слова которого цитируются в сообщении для прессы.

Необходимость в содействии военных и народного ополчения поясняется тем, что полиция работает в сложных условиях, так как помимо наблюдения за границей требуется также полицейская работа в связи с конфликтами в криминальных группировках в стране, а также присутствие полицейских на местах в своих регионах.

Согласно планам правительства, военные в работе на границе будут подчиняться полиции. В этой связи в понедельник двухнедельное образование начнут 160 солдат, которые приступят к своим новым обязанностям сразу же после курсов.

Шесть месяцев назад Швеция и Дания продлили временный контроль на своих границах до 12 ноября 2017 года. Проверки на границе со странами Шенгенского соглашения в связи с наплывом беженцев в Швеции осуществляется с конца ноября 2015 года и в Дании с 4 января 2016 года.