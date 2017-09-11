Курсы наличной валюты в банках Минска на 11 сентября 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,007 рубля и составил 1,923 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,006 и составил 1,926 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,003 рубля и составила 2,308 рубля, минимальная продажа выросла на 0,005 рубля и составила 2,315 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,35 (снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,36 (снизился на 0,02 рубля).