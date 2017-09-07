Додон намерен наказать военных за участие в учениях Rapid Trident в Украине

Президент Молдовы Игорь Додон подписал указ о приостановке опубликованного в Официальном мониторе решения правительства об отправке воинского контингента Национальной армии на учения Rapid Trident 2017 в Украину.

При этом он пообещал понизить в званиях военных, уехавших на учения, написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента Ион Чебан.

"Решение правительства об отправке молдавских военнослужащих на учения в Украину было приостановлено указом президента. Президент также распорядился провести проверку в воинских частях Национальной армии, чтобы выяснить, кто из военнослужащих отсутствует, кто присутствует, чтобы впоследствии, в соответствии с законодательством, принять решение, вплоть до понижения ответственных лиц в званиях", - написал Чебан.

Как сообщалось, в военных учениях Rapid Trident 2017, которые проходят в Международном центре миротворчества и безопасности в Яворове с 7 по 23 сентября, принимают участие военнослужащие 22 миротворческого батальона и Первой сухопутной бригады Национальной армии Молдовы (всего 57 человек).

Решение об участии в учениях 2017 года было принято правительством Молдовы в среду, 6 сентября, несмотря на запрет президента.

Накануне Додон заявил, что он приостанавливает решение правительства, руководствуясь предоставленными ему Конституцией полномочиями Главнокомандующего Вооруженными силами страны.

Эксперты в области конституционного права, в свою очередь, подчеркивают, что решение президента о приостановке постановления правительства не имеет юридической силы, так как спор между правительством и президентом может быть урегулирован лишь решением Конституционного суда.