Додон снова запретил молдавским военным ехать на учения Rapid Trident в Украину

Президент Республики Молдова Игорь Додон приостановил постановление правительства об участии молдавских военных в учениях Rapid Trident-2017, которые состоятся в Украине с 7 по 23 сентября.

"В соответствии с Конституцией Республики Молдова принял решение приостановить сегодняшнее Постановление Правительства об участие молдавских военных в военных учениях на Украине. Впервые с момента моего вступления в должность главы государства принял решение воспользоваться своим конституционным полномочием согласно статье 88 часть i Конституции РМ, предусматривающей право приостанавливать "действие актов Правительства, противоречащих законодательству, до принятия окончательного решения Конституционным судом", - написал Додон в фэйсбуке.

Он указал, что, "согласно Конституции, Молдова является нейтральным государством, а молдавские военнослужащие, повторяю, не должны принимать участия в военных учениях, проводимых под эгидой какого бы то ни было военного блока. Вместе с тем, мы не будет препятствовать участию молдавских военнослужащих в миротворческих маневрах под эгидой ООН".

"Констатирую нарушение правительством положений Закона о государственной безопасности, ст. 33, часть 3, согласно которым "Участие отдельных частей (подразделений) Национальной армии с личным составом, вооружением и военной техникой в совместных военных учениях с воинскими частями других государств вне пределов страны утверждается Главнокомандующим Вооруженными силами", - отметил президент РМ.

Додон написал, что вооруженные силы, в том числе Министерство обороны, "пребывают в плачевном состоянии, которое можно оценить как наихудшее за все время существования, благодаря евроунионистскому правлению с 2009 года и по настоящее время". По его мнению, данные структуры нуждаются в коренном реформировании, в развитии их дееспособности внутри Молдовы в соответствии с нейтральным статусом, "а те, кто разрушил имущество, инфраструктуру, продали вооружение и довели их до подобного состояния, будут привлечены к ответственности, в том числе уголовной".