Курсы наличной валюты в банках Минска на 31 августа 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,003 рубля и составил 1,933 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,005 рубля и составил 1,935 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,011 рубля и составила 2,294 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,01 рубля и составила 2,303 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,29 (вырос на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,29 (вырос на 0,01 рубля).