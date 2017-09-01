Последнее обновление: 01.09.2017 15:55

Верховный суд Кении признал недействительными результаты выборов президента

Верховный суд Кении в пятницу признал недействительными результаты президентских выборов, на которых победил действующий президент Ухуру Кениата.

"Объявление (победы Кениаты) не имеет юридической силы и недействительно", - сказал судья Дэвид Маранги.

Кроме того, ВС постановил провести новые президентские выборы в течение 60 дней.

Ранее Верховный суд Кении постановил, что нарушения и противоправные действия избирательной комиссии нанесли вред целостности президентских выборов.

Выборы президента в Кении прошли в августе. По данным избиркома, действующий президент Ухуру Кениата победил, набрав 54,27% голосов. Его соперник, бывший премьер-министр страны Раила Одинга, набрал 44,74% голосов. Таким образом, действующий президент был переизбран на второй пятилетний срок.

Оппозиция выражала несогласие с результатами выборов на акциях протеста, которые сопровождались вспышками насилия и столкновениями с силами правопорядка. По данным Кенийской национальной комиссии по правам человека, в ходе протестов погибли 24 человека.

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