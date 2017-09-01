Минфин РФ осенью подготовит поправки в бюджет об увеличении ряда расходов

Дефицит бюджета РФ в текущем году составит около 2% ВВП или чуть больше; осенью будут подготовлены поправки, предусматривающие увеличение ряда расходов, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

Действующий закон о бюджете предусматривает дефицит на уровне 3,2% ВВП по итогам текущего года.

"У нас в этом году еще будет уточнение бюджета осеннее. У нас есть определенные задачи, которые будем решать и которые будут требовать дополнительных затрат, поэтому дефицит бюджета в этом году будет около 2% ВВП, может быть, чуть-чуть больше", - сказал Силуанов.

Минэкономразвития ожидает дефицит бюджета РФ в текущем году около 2% или ниже, а в дальнейшем – его снижения до 0,8% ВВП в 2020 году, сообщил в четверг глава МЭР Максим Орешкин, представляя обновленный среднесрочный макроэкономический прогноз.