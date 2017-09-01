НАТО готовится реагировать на нарушение РФ договора РСМД

НАТО рассматривает варианты реагирования на нарушение Россией условий договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

В пятницу, 1 сентября, немецкая газета Süddeutsche Zeitung, а также телеканалы NDR и WDR сообщили о том, что страны-члены Североатлантического альянса получили для ознакомления конфиденциальный документ, включающий в себя 39 возможных вариантов.

Одним из них, согласно информации немецких СМИ, является более интенсивная стратегия ядерного сдерживания. Предлагается также увеличить количество систем раннего обнаружения, усилить защиту подводных лодок и более активно задействовать в Европе бомбардировщики B-2 и B-52. Еще одной возможностью названа постоянная готовность к действиям размещенных в Европе эскадрилий бомбардировщиков, способных сбрасывать атомные бомбы, говорится в документе. Наконец, авторы документа размышляют над тем, как убедить Россию сесть за стол переговоров.

Официальный представитель НАТО в ответ на запрос немецких СМИ отказался подтвердить существование данного документа, однако признал, что внутри альянса ведутся дискуссии о соблюдении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и его влиянии на политику безопасности НАТО. Подписанный в 1987 году бессрочный договор между США и СССР запрещает производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500) и малой (от 500 до 1000) дальности.

США неоднократно обвиняли Россию в нарушении условий договора. Поддерживают ли эти обвинения остальные 28 государств-членов НАТО, остается неясным, отмечает агентство dpa. Официальный представитель Североатлантического альянса посоветовал обратиться за ответом к руководству стран, входящих в НАТО, что, по мнению, агентства, свидетельствует об отсутствии четкой линии внутри альянса.