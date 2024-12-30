Иномарки в России подорожают в 2025 году в среднем на 20%

В 2025 году иномарки в России подорожают в среднем на 20% из-за ослабления курса рубля и повышения утилизационного сбора. Такой прогноз дает руководитель направления по работе с представительствами легкового автотранспорта ГК «Альфа-Лизинг» Анастасия Байбароша.

По ее мнению, российские автомобили подорожают на 8-10% - на их стоимости тоже отразится курс рубля, так как они изготавливаются наполовину из иностранных материалов и комплектующих.

Из-за увеличения стоимости автомобилей снизится спрос на новые машины - на 5-15%, ожидает Байбароша. Клиенты, которым был интересен и доступен бюджетный сегмент, переориентируются на автомобили с пробегом.

«Из-за роста спроса цены на подержанные машины пойдут вверх, со скачками в высокие сезоны. Сам же рынок машин с пробегом может достигнуть рекордных показателей продаж», - сказала Байбароша «Известиям».

В 2023 году продажи подержанных авто выросли на 17% к 2022 году (до 5,69 млн штук), по итогам 2024 года будет продано около 6 млн машин с пробегом, а в 2025-м показатель может подобраться к отметке 6,5 млн перепроданных авто, считает Байбароша.