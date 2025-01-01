В Приднестровье начались массовые отключения газа

В среду, 1 января, в молдавском Приднестровье начались массовые отключения газа в котельных, частных секторах и многоквартирных домах с автономным отоплением.

Как известно, Украина с 1 января прекратила транзит российского газа, который продолжали получать несколько государств ЕС и непризнанное Приднестровье.

Утром в среду газотранспортная компания "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" предупредила жителей региона об отключении газа до 12:00 в котельных, частных секторах и многоквартирных домах с автономным отоплением.

В то же время там уточнили, что в многоквартирных домах газ останется доступным только для приготовления пищи.

Это будет возможно за счет запасов в системе газопроводов, но лишь до тех пор, пока давление в сети не снизится до критического уровня. Местных жителей призвали обязательно закрыть газовые краны и не пытаться самостоятельно восстанавливать подачу газа.

Приднестровский телеканал публикует информацию от жителей, которые подтверждают начало массовых отключений.

Компания "Тирастеплоэнерго" еще 30 декабря сообщила, что в Приднестровье с 07:00 утра в связи с прекращением поставок газа прекратили подачу тепла и горячей воды в жилых домах. Исключение составляли больницы и социальные учреждения.

Напомним, с 16 декабря в Молдове действует режим чрезвычайного положения в энергетике, который продлится 60 дней. Правительство пошло на такой шаг из-за неопределенности с поставками российского газа после прекращения транзита через Украину с 1 января 2025 года.

Газпром 28 декабря официально объявил, что с 1 января 2025 года прекратит поставки газа в молдавское Приднестровье в связи с "невыполнением платежных обязательств".

Молдова получает газ из России по контракту, который действует до конца октября 2026 года. С осени 2022 года Газпром ограничил поставки газа до 5,7 млн кубометров газа в сутки, что значительно меньше, чем потребление Молдовы в зимний период.

В итоге с конца 2022 года весь российский газ отправляется в Приднестровье, где используется для генерации электроэнергии на Молдавской ГРЭС, а остальное – для бытовых нужд.