Два участка разлива нефтепродуктов обнаружены в аннексированном Крыму

Два участка загрязнения мазутом обнаружили на берегу аннексированного Крыма в четверг. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

"В ходе мониторинга в ГО Керчь в районе городского пляжа (Аршинцевская коса) выявлено незначительное загрязнение песчаной местности протяженностью - 1,8 км. В Ленинском районе у озера Тобечик общая протяженность загрязнений - 2,1 км. Проводятся работы по очистке загрязненной зоны и вывозу грунта", - говорится в сообщении.

Согласно информации, ведутся работы по очистке загрязненной зоне, к работам привлекли 150 человек и 48 единиц техники.

Выбросы мазута с танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе, впервые зафиксировали на берегу аннексированного Крыма 21 декабря. По последним данным, на полуострове собрали и вывезли почти 227 тонн загрязненного мазутом песка, очистили 44,3 километра береговой линии.

Ранее в четверг авиация МЧС РФ обнаружила в ходе мониторинга выброс нефтепродуктов до трех метров на побережье Анапы.