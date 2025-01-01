В Польше приветствовали прекращение транзита российского газа в Европу

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский приветствовал прекращение Украиной транзита российского газа. Об этом он написал в соцсети X (ранее Twitter).

Сикорский заявил, что Путин "потратил миллиарды" на строительство "Северного потока", чтобы "обойти Украину и шантажировать Восточную Европу угрозой прекращения поставок газа".

"Сегодня Украина перекрыла ему возможность экспортировать газ напрямую в ЕС. Еще одна победа после расширения НАТО за счет Финляндии и Швеции", – подчеркнул глава польского внешнеполитического ведомства.

Как известно, Украина с 1 января прекратила транзит российского газа, который продолжали получать несколько государств ЕС и непризнанное Приднестровье.

Газовый вопрос в течение последней недели стал темой острых заявлений со стороны словацкого премьера Роберта Фицо, который до последнего рассчитывал на то, что Украина все же продолжит соглашение, или согласится на идею с транзитом азербайджанского газа – что означало бы, что Азербайджан будет докупать для себя необходимые объемы у России.

В частности, Фицо пригрозил отплатить Украине прекращением импорта электроэнергии, что важно для Украины в условиях постоянных обстрелов Россией объектов энергосистемы. В украинском правительстве считают, что Братислава не пойдет на этот шаг, поскольку он будет "абсолютно противоречить" правилам ЕС.

В то же время в правительстве Словакии заверили, что страна хорошо подготовилась к прекращению поставок российского газа, который получала транзитом через Украину.