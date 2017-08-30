Moody's ждет роста ВВП стран G20 выше 3% и предупреждает о геополитических рисках

Рейтинговое агентство Moody’s Investors Service оставило на прежнем уровне прогноз роста экономики стран G20 - чуть выше 3 процентов в текущем и следующем годах - но предупредило о геополитических рисках, последствиях протекционизма США, глобальной тенденции ужесточения денежно-кредитной политики и предпринимаемых Китаем мер для сокращения госдолга.

Агентство сообщило, что после неожиданно хороших данных за первое полугодие повысило прогнозы роста экономики Китая в 2017 году до 6,8 процента с 6,6 процента, Южной Кореи - до 2,8 процента с 2,5 процента, Японии - до 1,5 процента с 1,1 процента. Хотя агентство повысило прогноз в отношении КНР, оно предупредило, что экономика страны все больше зависит от роста кредитования. В мае агентство понизило рейтинг Китая до A1, сказав, что финансовая устойчивость экономики страны ослабнет в ближайшие годы.

Moody’s также ждет ускорения роста ВВП еврозоны до конца года и пересмотрело в сторону повышения прогнозы для Германии, Франции и Италии.

Однако прогноз в отношении экономики США был пересмотрен в сторону понижения до 2,2 процента с 2,4 процента в 2017 году и до 2,3 процента с 2,5 процента - в 2018-м. Агентство указало на не оправдавшие прогнозы показатели американский экономики в первом полугодии и ожидания, что бюджетные меры стимулирования будут не такими масштабными, как предполагалось ранее.

“Баланс рисков стал благоприятнее, чем в начале года, - сообщило Moody’s. - Однако мы отмечаем риски, связанные с конфликтами на Корейском полуострове, в Южно-Китайском море и на Ближнем Востоке”.

Агентство предупредило о возможности эскалации напряженности на Корейском полуострове из-за ракетных испытаний КНДР, усиления “агрессивной риторики” сторон конфликта и “жесткой позиции” администрации Трампа.

Moody’s также сообщило о “возобновившихся стремлениях” разрешить двусторонние споры, в рамках которых одна из сторон - администрация США - обвиняет ряд стран в нечестной торговой политике. Торговые ограничения способны навредить экономическому росту.

Финансовые рынки Moody’s предупредило о рисках повышенной волатильности после того, как цены на некоторые активы достигли исторических максимумов. Угрозу для них представляет и неопределенность будущей политики Федрезерва и ЕЦБ: руководители центробанков говорили, что готовятся к отказу от нетрадиционных мер стимулирования, однако точные сроки неизвестны.