ООН осудила ракетный запуск КНДР, но Пхеньян пообещал продолжить испытания

ООН осудила “возмутительный” запуск Пхеньяном баллистической ракеты над Японией во вторник, потребовав у КНДР прекратить программу разработки оружия, но не стала грозить изолированной стране новыми санкциями.

Северная Корея сообщила, что запуск баллистической ракеты средней дальности был ответом на военные учения США и Южной Кореи и первым шагом военной операции в Тихом океане для “сдерживания” принадлежащего США острова Гуам.

Лидер КНДР Ким Чен Ын отдал приказ о запуске ракеты из Пхеньяна и назвал необходимым провести новые испытания по целям в Тихом океане, сообщило в среду Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

“Последний запуск баллистической ракеты - это первый шаг военной операции Корейской народной армии в Тихом океане и значимая прелюдия к сдерживанию Гуама”, - цитирует ЦТАК слова Ким Чен Ына.

КНДР в августе пригрозила запустить четыре ракеты в сторону Гуама после того, как президент США Дональд Трамп пообещал ответить “огнем и яростью” на угрозу со стороны Пхеньяна.

Совбез ООН назвал “жизненно необходимым” принятие КНДР немедленных конкретных мер для ослабления напряженности и призвал все страны соблюдать санкции ООН в отношении Пхеньяна.

Однако в подготовленном США заявлении, одобренном консенсусом, не предусмотрены новые санкции против КНДР.

По словам дипломатов, обладающие правом вето в Собвезе Китай и Россия считают поводом для ужесточения санкций только испытания ракеты большой дальности или ядерного оружия.

Постоянные представители Китая и России при ООН выступили против односторонних санкций в отношении КНДР и вновь призвали приостановить развертывание американской системы ПРО в Южной Корее.

“Я определенно надеюсь, что мы сможем принять серьезную резолюцию после этого... заявления”, - сказал постоянный представитель Японии при ООН Коро Бэссё журналистам после встречи Совбеза.

Глава МИД Китая Ван И в ходе выступления в Пекине сказал, что Китай на данный момент обсуждает ситуацию с другими членами Совета безопасности и примет решение о “необходимом ответе” на основе достигнутого консенсуса.

Он сказал, что односторонние санкции или санкции, принятые на основе законодательства конкретной страны, не соответствуют международному праву, имея в виду односторонние санкции в отношении китайских граждан и компаний, принятые США и Японией.

КНДР во вторник испытала ракету “Хвасон-12”, ту же, что Ким Чен Ын пригрозил запустить в сторону Гуама. Она пролетела над японским островом Хоккайдо и упала в море.

Трамп, который пообещал помешать КНДР продолжать разработку ядерного оружия, которое может достичь континентальной части США, сказал, что мировые державы “четко и ясно” услышали сообщение Пхеньяна.

“Угрозы и дестабилизирующие действия только усиливают изоляцию северокорейского режима в регионе и среди все мировых государств. Мы рассматриваем все варианты”, - сказал Трамп во вторник.

Ракетный запуск КНДР пришелся на период проведения совместных учений США и Южной Кореи на Корейском полуострове, которые северный сосед Сеула резко осуждает, называя подготовкой к захвату.

КНДР провела десятки испытаний баллистических ракет под руководством Ким Чен Ына вопреки санкциям ООН, однако запуск ракеты над Японией стал редким и провокационным шагом.