Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за ракетных пусков КНДР

Совет Безопасности ООН в понедельник соберется на экстренное заседания в связи с ракетными испытаниями, проведенными 12 февраля КНДР.

Встреча состоится по инициативе США, Японии и Южной Кореи в 17.00 по нью-йоркскому времени, сообщает Reuters со ссылкой на источник в штаб-квартире ООН.

По сведениям американских военных, Пхеньян испытал ракету среднего радиуса действия, которая поднявшись на высоту до 50 км, упала в Японское море.

Государственное северокорейское информагентство ЦТАК сообщило, что состоявшийся в ночь на воскресенье пуск прошел успешно. Испытаниями баллистической ракеты Pukguksong-2 («Пуккыксон-2», «Полярная звезда - 2»), способной нести ядерный боезаряд, лично руководил лидер КНДР Ким Чен Ын.

Российские средства радиолокационного контроля зафиксировали запуск из северной части КНДР на дальность 500 км, "азимут стрельбы был направлен на восток, и ракета не представляла какой-либо опасности для территории РФ", сообщил "Интерфаксу" осведомленный военный источник.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга призвал ООН ввести против Северной Кореи дополнительные санкции выразил надежду на на "конструктивную роль" Китая, который является постоянным членом Совбеза и имеет право вето в его решениях.

МИД Южной Кореи назвал ракетные испытания "вопиющим нарушением" резолюций Совбеза. Минобороны страны заявило о готовности провести собственные пуски в ответ.

В прошлом году КНДР произвела многочисленные ракетные пуски, а также осуществила сразу два ядерных испытания. В ответ Совет Безопасности ООН 30 ноября прошло года единогласно принял резолюцию 2321 о новых санкциях в отношении КНДР в связи с ядерной и ракетной программами этой страны. В документе выражается «серьезная озабоченность» тем, что Пхеньян продолжает нарушать резолюции Совбеза, «неоднократно осуществляя или пытаясь осуществить пуски баллистических ракет».