Белорусских гастарбайтеров в России станет больше

По состоянию на июнь 2017 года зарплаты в России были на USD 279 выше зарплат в Беларуси. При снижении уровня зарплат в Беларуси до 65% от уровня зарплат в России число граждан Беларуси, которые уезжают в Россию на работу, увеличивается.

С учетом дальнейшей оптимизации численности трудовых коллективов в Беларуси и нехваткой рабочей силы в России разрыв между зарплатами увеличится, а число граждан Беларуси, находящихся в России превысит 700 тыс. человек. Об этом говорится в обзоре «Беларусь в фокусе».

В июне 2017 года начисленная заработная плата в России составила USD 713 в эквиваленте, в Беларуси – USD 424. За последние 12 месяцев заработная плата в России увеличилась на 19%, или на USD 114, в Беларуси прирост составил USD 55, или 15%. В большинстве видов деятельности заработная плата российских работников превосходит зарплату работников белорусских предприятий, в отдельных отраслях- нефтепереработке, добыче нефти сфере воздушного транспорта – в 2 и более раза. В Беларуси рост зарплат связан с требованием руководства и зачастую обеспечивается за счет сокращения рабочих дней. В России требования по зарплатам не являются политической задачей.

"Соотношение заработных плат в России и Беларуси оказывает значительное влияние на миграционные процессы трудовых ресурсов в Беларуси. Зарплаты в Беларуси находятся в диапазоне от 50 до 80% от уровня заработных плат в России. При уровне зарплат в районе 75-80% отток трудовых ресурсов в Россию сокращается, но такое соотношение быстро заканчивается с очередной девальвацией. При заработной плате в Беларуси в размере от 50 до 65% отток граждан Беларуси в Россию вновь нарастает. По состоянию на 1 июня 2017 года, по данным ФМС, более 670 тыс. граждан Беларуси находилось в России", - говорится в обзоре.

В 2017 году наблюдается восстановительная динамика в заработных платах и в России и в Беларуси, что связано с преодолением кризисных явлений в экономике России и сохранением благоприятной цены на нефть. При этом ситуация с трудовыми ресурсами складывается в странах по-разному.

В Беларуси за первые 6 месяцев было уволено на 35,7 тыс. человек больше, чем принято на работу. И в качестве безработных эти уволенные работники не зафиксированы в официальных службах занятости, поскольку официальная безработица сократилась за этот период с 0,8% до 0,7% на 1 июля 2017 года.

В России наблюдается нехватка трудовых ресурсов, а число безработных достигло минимума за последние полтора года по методологии МОТ (Международной организации труда).

В этих условиях, когда заработные платы в России будут увеличиваться более быстрыми темпами по сравнению с Беларусью, разница в заработных платах в ряде отраслей станет достаточной для переезда в Россию, а дальнейшая оптимизация трудовых коллективов в Беларуси будет способствовать перетоку свободных трудовых ресурсов из Беларуси в Россию, что приведет к увеличению числа белорусских граждан в России до 700 тыс. человек.

Наиболее квалифицированные кадры из Беларуси могут рассмотреть вариант трудоустройства в странах ЕС с более привлекательной по сравнению с Беларусью и Россией зарплатой.

Таким образом, несмотря на административные усилия, рост заработных плат в Беларуси происходит медленнее, чем в России. В условиях нехватки трудовых ресурсов, потенциал роста зарплат в России приведет к увеличению числа гастарбайтеров из Беларуси на российском рынке труда, считают эксперты.