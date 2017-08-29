Последнее обновление: 29.08.2017 13:57

Во всех областях и Минске будут назначены полномочные представители Лукашенко

Лукашенко указом № 305 утвердил Положение об уполномоченных своих представителях в области и Минске.

«Положение определяет порядок назначения и освобождения уполномоченного представителя, закрепляет его правовой статус», - говорится в комментарии к документу.

В задачи таких представителей будет входить анализ и прогнозирование ситуации в экономической и социальной сферах на закрепленной за ним территории, в том числе оценка имеющихся проблем, информирование президента о положении дел в области, выработка предложений по развитию определенных регионов.

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