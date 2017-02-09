Лукашенко предостерег о возможности злоупотреблений при назначении на предприятия управляющих

Внедрение в Беларуси механизма доверительного управления предприятиями обсуждалось сегодня на совещании у Лукашенко.

В частности, на его рассмотрение внесен подготовленный правительством проект указа о доверительном управлении предприятиями как имущественными комплексами.

"Как мы договаривались, перед принятием важных решений я бы хотел обсудить эти предложения. Тем более, как было замечено недавно, мы слишком много вносим новаций, а потом через полгода начинаем кромсать проекты законодательных актов, потому что они не соответствуют требованиям сегодняшней жизни", - сказал Лукашенко.

Он также предостерег о потенциальной возможности злоупотреблений при назначении различного рода управляющих, чтобы их деятельность на практике не превращалась в попытки рейдерских захватов.

"Сколько у нас управляющие спасли убыточных предприятий? Я на своей памяти этого не помню. Поэтому меня волнует, надо ли вообще в это влезать?" - поинтересовался Лукашенко.

По его словам, при регулировании тех или иных процессов необходимо исходить из жизненных реалий. В качестве примера он привел действующую нормативную базу в отношении представителей бизнеса.

"Прозвучала цифра - около 2 тыс. актов регулируют взаимоотношения малого, среднего бизнеса и так далее. Кто их читать будет?", - спросил он.

"У нас есть собственник - государство (райисполком, облисполком, правительство). Давайте управлять. Мы руководителей не можем найти нормальных для того, чтобы управлять предприятием, а сегодня вы найдете дополнительно руководителей для доверительного управления, - сказал Лукашенко. - Неужели проще нельзя сделать, что будет понятно нашим людям, руководителям".