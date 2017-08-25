Последнее обновление: 25.08.2017 17:31

Столтенберг призвал дать НАТО доступ к более полному наблюдению за учениями "Запад-2017"

НАТО направит двух экспертов на крупномасштабные военные учения России и Беларуси "Запад-2017". Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью агентству AP.

По его словам, приглашение НАТО посетить учения в качестве наблюдателей прислал официальный Минск. Предполагается, что представители альянса будут наблюдать за учениями в специально отведенные пять дней для посетителей. При этом РФ пригласила альянс только на один такой день, и в НАТО пока изучают это предложение.

"Посещение маневров в специально отведенные для гостей дни не имеет ничего общего с настоящим мониторингом", - отметил Столтенберг, призвав дать НАТО доступ к более полному наблюдению за учениями.

Учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября, в них примут участие около 13 тысяч военных и до 680 единиц боевой техники.

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