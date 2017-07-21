Союзники США боятся, что российско-белорусские учения могут оказаться "троянским конем"

Союзники США в Восточной Европе и Украина опасаются, что запланированные Россией на сентябрь военные учения могут оказаться "троянским конем" и Москва оставит в Белоруссии привезенную для учений военную технику, сказал в интервью Reuters командующий силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

Россия на прошлой неделе попыталась заверить НАТО, что масштаб военных учений не нарушит международные ограничения, однако представителей альянса и американских чиновников продолжает беспокоить их размах.

Ходжес сказал, что представители союзников США будут пристально следить за военной техникой, доставляемой для учений Запад-2017, и за тем, будет ли она вывезена обратно.

"Люди боятся, что это троянский конь. Они говорят: "Мы просто проводим учения", а потом вдруг отправляют куда-то всех этих людей и вооружения", - сказал он.

По словам Ходжеса, у него нет свидетельств того, что у России есть подобные планы, однако, если бы Москва была более открыта в вопросе масштаба учений, это помогло бы успокоить страны Восточной Европы.

Члены НАТО беспокоятся, поскольку в рамках предыдущих масштабных российских учений был задействован спецназ, ракеты дальнего радиуса действия и беспилотные летательные аппараты.

Все это использовалось и при аннексии Россией украинского Крыма в 2014 году, поддержке сепаратистов востока Украины и в ходе военной операции в Сирии, говорят дипломаты стран НАТО.

Ходжес сказал, что США и союзники были очень открыты в отношении военных учений, проходящих в Восточной Европе этим летом, в которых участвуют до 40.000 военных, однако пока неясно, присоединится ли Москва к Венскому документу, предусматривающему присутствие наблюдателей на масштабных учениях с участием более чем 13.000 военных.

Некоторые члены НАТО считают, что в российских учениях могут принять участие свыше 100.000 военных и что они могут включать подготовку по применению ядерного оружия, являясь крупнейшими в своем роде с 2013 года.

Россия ранее говорила, что пригласит наблюдателей, если в учениях будут принимать участие более 13.000 военных.

По словам Ходжеса, силы НАТО во время российских учений продолжат выполнять обычные операции и проведут ранее запланированные учения в Швеции, Польше и Украине.

Единственная дополнительная мера на этот период - размещение на шесть недель трех подразделений по 120 парашютистов каждое в Эстонии, Латвии и Литве для проведения учений "малой интенсивности", сказал Ходжес.

"Мы хотим избежать любой ситуации, похожей на провокацию", - добавил он.