Последнее обновление: 23.08.2017 17:47

Москву беспокоят планы Токио разместить установки ПРО США

Москва серьезно обеспокоена планами Токио разместить у себя установки ПРО США "Иджис Ашор" (Aegis Ashore), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы испытываем в этой связи серьезную обеспокоенность, которую доводим до японских коллег", - сказал российский дипломат в интервью китайским и японским СМИ.

В настоящее время ПРО Японии обеспечена кораблями с американской системой "Иджис" (Aegis), вооруженными ракетами заатмосферного перехвата SM-3, а также в этой стране имеются установки PAC-3 ("Пэтриот-3") для поражения ракет в пределах атмосферы. Однако по мере развития ракетных технологий в КНДР Япония рассматривает вариант размещения наземного варианта системы "Иджис" и новейших американских противоракетных установок THAAD с большей, чем у PAC-3, высотой перехвата.

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