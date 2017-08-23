Ким Чен Ын поручил увеличить производство ракетных боеголовок

Лидер КНДР Ким Чен Ын считает нужным увеличить объемы производства ракетных двигателей на твердом топливе и боеголовок для баллистических ракет. Соответствующее поручение он дал во время посещения НИИ химических материалов при национальной Академии военных наук, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным агентства, в ходе посещения предприятия Ким Чен Ын ознакомился с производственным процессом в институте и высоко оценил деятельность его сотрудников.

КНДР в конце июля заявила о втором успешном запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14». Первое испытание ракеты состоялось в начале месяца. По данным ЦТАК, оба запуска проходили под личным контролем Ким Чен Ына.

Совет Безопасности ООН 5 августа принял резолюцию, согласно которой международные санкции в отношении КНДР должны быть введены в течение месяца.

Позднее Китай заявил, что с 15 августа введет экономические санкции против КНДР. Они коснулись поставок из Северной Кореи каменного угля, железа, свинца, руд этих металлов, а также морепродуктов.