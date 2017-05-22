КНДР грозит начать серийное производство новой ракеты

Последний запуск баллистической ракеты средней дальности был успешным, передает государственное северокорейское агентство KCNA.

Утверждается, что ракета может нести ядерную боеголовку и готова для использования в военных целях.

Северокорейское агентство также привело слова главы КНДР Ким Чен Ына, который заявил, что "этот тип ракет должен быть как можно скорее запущен в серийное производство".

По данным южнокорейских военных, ракета, запущенная в КНДР во второй половине дня 21 мая, пролетела около 500 километров, после чего упала в Японское море. По оценкам американских военных специалистов, дальность полета этой ракеты была меньше, чем при трех последних запусках.

Предыдущий запуск ракеты в КНДР был произведен 14 мая. В тот раз ракета пролетела 787 километров, достигла высоты в 2100 километров и также упала в море - примерно в 100 километрах от Приморского края. Ранее, 29 апреля, северокорейские военные провели неудачное ракетное испытание - снаряд не покинул воздушное пространство КНДР, упав вскоре после старта.

В начале марта Северная Корея также запускала несколько баллистических ракет, дальность полета которых позволяла им достичь территории Соединенных Штатов. КНДР ведет разработки и тесты ядерного оружия и баллистических ракет в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН.