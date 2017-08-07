Беларусь увеличит площадь посевных на зараженной ЧАЭС территории

Беларусь расширит использование зараженных в результате аварии на ЧАЭС земель для нужд сельского хозяйства за счет территории бывшей охранной зоны Полесского государственного радиационно-экологического заповедника.

Об этом в эфире белорусского ТВ сказал вице-премьер РБ М.Русый.

Статус этой зоны с «грязной» на «чистую» был изменен в июле указом Лукашенко.

Вице-премьер также заявил, что Беларусь научилась выращивать «чистое» продовольствие на зараженной земле.

«Мы научились в зонах от 1,5 до 5 кюри выращивать чистую продукцию через защитную меру», - сказал Русый.

«…Каждое поле, которое надо будет засеять, проверяется на наличие радионуклидов. И только после этого принимается решение: продукция чистая или нечистая. Если, не дай бог, там есть малейшее какое-то отклонение и наличие, там никто ничего не будет сеять и не будет получать», - уточнил он суть «защитной меры».