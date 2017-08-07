Последнее обновление: 07.08.2017 10:21

Молдавия попросит Россию не вводить санкции

Президент Молдовы Игорь Додон попросил Россию не вводить санкции против Молдовы через объявление российского вице-премьера Дмитрия Рогозина персоной нон грата.

Об этом Додон написал на своей странице в Facebook после встречи с Рогозиным в Иране.

"Попросил наших российских партнеров воздержаться от мер и санкций, которые коснутся и будут бить по интересам простых граждан и экономических агентов", - написал Додон.

Президент Молдовы заявил, что от возможных торговых и миграционных санкций будут страдать не министры и депутаты правящей группировки, а "простые молдавские граждане, которые ни в чем не виноваты".

Напомним, 2 августа Молдова объявила вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина персоной нон грата. Власти Молдовы аргументировала свое решение тем, что Рогозин неоднократно выступал с заявлениями недружественного характера в адрес страны.

На прошлой неделе Рогозин собирался принять участие в мероприятиях на территории Приднестровья, несмотря на призывы правительства Молдовы не делать этого. Однако его планы потерпели неудачу, поскольку Румыния запретила пересечение ее воздушного пространства самолету с российским вице-премьером на борту.

Рогозин заявил о подготовке санкций против лиц, через которых ему не удалось попасть в Молдову.

Вскоре после этого Россия приостановила ввоз свиней из Румынии.

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