В Украине построят первый завод по производству соевого протеинового концентрата

Агропромышленный холдинг "Астарта" построит первый в Украине завод по производству соевого протеинового концентрата.

Как сообщается на сайте холдинга, 14 мая компания привлекла под этот проект $40 миллионов международных инвестиций.

Инвестиционное соглашение заключено с Международной финансовой корпорацией (IFC). Этот пакет финансирования состоит из $27 миллионов от IFC в виде кредита и $13 миллионов от правительства Нидерландов в виде льготного кредита.

Финансирование защищено гарантиями Европейской комиссии в рамках Ukraine Investment Framework и правительства Нидерландов через программу IFC Economic Resilience Action.

Астарта – украинский вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, основанный Виктором Иванчиком в 1993 году. С 2006 года компания котируется на Варшавской фондовой бирже. Холдинг управляет 215 тыс. га сельскохозяйственных земель, производит 250-500 тыс. тонн сахара ежегодно, является крупнейшим производителем индустриального молока в Украине (115 тыс. тонн в год), занимает второе место по переработке сои (мощность 230 тыс. тонн) и развивает биоэнергетику с мощностью биогазового комплекса 150 тыс. кубометров биогаза в день.

Ожидается, что будущий проект будет ежегодно генерировать $680 миллионов валютной выручки и обеспечивать $116,5 миллиона вклада в экономику, создаст около 3000 прямых и непрямых рабочих мест.

Соевый протеиновый концентрат является экологически чистой альтернативой рыбной муке, что позволит Украине диверсифицировать экспорт и производить продукцию с более высокой добавленной стоимостью.

Завод также будет производить соевую патоку — побочный продукт переработки, который будет использоваться для биогазовых установок компании.