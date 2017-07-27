Курсы наличной валюты в банках Минска на 26 июля 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США не изменился и составил 1,945 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,005 рубля и составил 1,945 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,015 рубля и составила 2,28 рубля, минимальная продажа выросла на 0,014 и составила 2,284 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,25 /b>(вырос на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,26 (вырос на 0,01 рубля).