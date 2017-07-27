Последнее обновление: 27.07.2017 17:45

В США ужесточают проверки электронных устройств в ручной клади

Правительство США ужесточает процедуру досмотра ручной клади в аэропортах.

Как сообщило американское управление транспортной безопасности, сотрудники аэропортов будут проверять любые электронные устройства, превышающие размеры смартфона. Такими устройствами являются, в частности, электронные книги, планшеты и ноутбуки.

В качестве причины для ужесточения контроля называется увеличение угрозы для безопасности пассажиров в полете, а также во время пребывания в аэропорту. Контроль гаджетов будет организован так же, как сегодня производится проверка персональных компьютеров: электронное устройство необходимо будет достать из чехла и положить в отдельный ящик, а затем передать сотрудникам аэропорта.

Новые правила уже тестируются в 10 воздушных гаванях США, в том числе в международных аэропортах Лос-Анджелеса, Бостона и Форт-Лодердейла. По окончании испытаний новый порядок контроля ручной клади будет введен во всех аэропортах Соединенных Штатов.

В марте 2017 года власти США из соображений безопасности запретили провоз электронных устройств на рейсах из 10 аэропортов в Северной Африке, Ближнего Востока и Турции. На прошлой неделе министерство внутренней безопасности страны сообщило об отмене этого запрета при условии реализации новых правил досмотра ручной клади.

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