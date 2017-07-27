Последнее обновление: 27.07.2017 17:45

Венеция просит туристов не задерживаться на мостах и не купаться в каналах

В Венеции продолжается борьба с грандиозным наплывом туристов и их временами неподобающим поведением.

Как пишет The Independent, власти итальянского города в ближайшее время запустят кампанию, призванную напомнить туристам о недопустимости нарушения местных правил. В рамках проекта EnjoyRespectVenezia предупреждения для путешественников начнут выкладывать в соцсетях, а в городе разместят плакаты с соответствующими надписями и будут раздавать листовки.

Информация будет публиковаться на 10 языках, в частности, на английском, китайском, арабском и корейском. Она будет включать в себя 12 правил поведения для гостей города, пояснила советник местной мэрии по туризму Паола Мар. «Проблема в том, что Венецию воспринимают как пляж», - отметила она.

В частности, туристов попросят не плавать в каналах, не устраивать пикники в не предназначенных для этого местах, не задерживаться слишком долго на мостах, не сорить, не ездить на велосипеде и не гулять в купальниках по городу.

Нарушителей будут штрафовать на сумму от 25 до 500 евро.

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