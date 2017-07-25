Последнее обновление: 25.07.2017 10:10

Правительство Польши намерено добиться принятия судебной реформы

Польское правительство намерено реализовать судебную реформу, итогом которой может стать зависимость Верховного суда от правительства и парламента.

"Мы не можем уступить давлению улицы и зарубежных стран", - заявила глава правительства Польши Беата Шидло в понедельник, 24 июля, пообещав принять закон о судебной реформе, сообщает AFP.

Вето президента замедлит работу над реформами, сказала Шидло. По ее словам, в консервативной правящей партии "Закон и справедливость" (ЗиС), которая инициировала этот законопроект, готовы обсуждать детали. Однако эти дискуссии не должны привести к остановке реформы, подчеркнула Шидло.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что наложит вето на закон о реорганизации Верховного суда.

Сейм принял этот закон 20 июля, 22 июля его одобрил польский Сенат. Еврокомиссия подвергла эту инициативу резкой критике и пригрозила Польше серьезными последствиями в том случае, если новые нормы вступят в силу.

По всей стране прошли многотысячные акции протеста против этой реформы.

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