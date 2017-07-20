Британия предупредила ЕС о возможности возвращения ядерных отходов

Великобритания предупредила Евросоюз о своем праве вернуть радиоактивные отходы в страны происхождения после того, как Лондон выйдет из сообщества, пишет газета Financial Times со ссылкой на документ, представленный в ходе переговоров по Brexit.

В документе указано, что страна имеет право "вернуть радиоактивные отходы <…> в страны их происхождения". Как заявил изданию неназванный британский чиновник, эта формулировка — зашифрованное предупреждение Брюсселю о том, что в интересах ЕС — достичь консенсуса по этому вопросу.

По данным издания, британцы надеются, что акцент на проблеме хранения в Британии радиоактивных материалов убедит Брюссель выработать совместный подход к решению ядерного вопроса.

"Это может быть всего лишь напоминанием о том, что если соглашение не будет достигнуто, судно с плутонием может в итоге очутиться в порту Антверпена", — сказал один из экспертов в ядерной области, консультирующий британское правительство.

В мае газета со ссылкой на проект документа, обнародованный представителем ЕС на переговорах Мишелем Барнье, сообщала, что Евросоюз планирует передать Лондону контроль над радиоактивными материалами, которые находятся в собственности общеевропейского агентства Евратом и размещаются на территории Великобритании.

Крупнейший в Великобритании атомный комплекс "Селлафилд" в графстве Камбрия на побережье Ирландского моря построили около 68 лет назад. В разные годы там производилось ядерное топливо, а также изготавливался оружейный плутоний. В комплексе хранятся почти 130 тонн плутония. В это число входит и отработанное ядерное топливо, ввезенное из других стран ЕС, таких как Германия, Италия и Швеция.

В понедельник начался очередной раунд переговоров британского министра по делам Brexit Дэвида Дэвиса с Мишелем Барнье.

Решение выйти из ЕС было принято гражданами Великобритании на референдуме в июне прошлого года. Лондон 29 марта 2017 года официально запустил процесс выхода из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Великобритания должна покинуть состав объединения спустя ровно два года после запуска Brexit.