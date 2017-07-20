Россия получила сирийский аэродром Хмеймим в пользование на 49 лет

Совет Федерации 19 июля ратифицировал протокол к соглашению между Россией и Сирией о размещении на территории Сирии авиационной группы ВКС России.

Согласно протоколу, Дамаск передает России в безвозмездное пользование на 49 лет земельный участок аэродрома Хмеймим и находящиеся на нем объекты недвижимости. По истечении этого срока соглашение может автоматически продлеваться на 25 лет.

При этом сирийская сторона будет обеспечивать внешнюю охрану базы и ее береговых границ. А российская армия отвечает за внутреннюю охрану, противовоздушную оборону и обеспечение правопорядка на ее территории.

В октябре 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о бессрочном размещении российских ВКС на территории Сирии. Закон ратифицировал соглашение, подписанное между Дамаском и Москвой в августе 2016 года.

Соглашение предусматривало и переход аэродрома Хмеймим в провинции Латакия со всей инфраструктурой в бессрочное пользование РФ. Российская армия использует аэродром Хмеймим с осени 2015 года, оказывая правительственной армии активную поддержку с воздуха в борьбе с вооруженной оппозицией. При этом в адрес России не раз звучали обвинения в том, что авиация РФ наносит удары не только по позициям террористических группировок, но и по умеренной сирийской оппозиции и даже гражданским объектам. Москва подобные обвинения отвергает.