НАТО не видит угрозы странам альянса в связи с учениями "Запад-2017" и будет наблюдать за ними, если учения будут заявлены в рамках Венского документа ОБСЕ, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы не наблюдаем немедленной угрозы против какой-либо из стран-союзников. Мы будем пристально следить за учениями "Запад", если эти учения будут заявлены в рамках Венского документа и будут обязательные инспекции, мы будем участвовать в этом", - сказал Столтенберг журналистам после заседания СРН.

НАТО также предполагает, что в белорусско-российских учениях "Запад-2017" будет участвовать больше военнослужащих, чем было официально заявлено.

"По прошлому опыту, связанному с предыдущими учениями, у нас есть все основания предполагать, что будет принимать участие существенно больше сил, чем было официально заявлено", - сказал Столтенберг.

Он призвал Россию "придерживаться Венского документа и позволить провести обязательные наблюдения за учениями согласно Венскому документу".

Ранее генсек НАТО заявил, что Россия сообщила альянсу о численности военнослужащих, самолетов и кораблей в российско-белорусских учениях "Запад-2017".

Белорусско-российские учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Беларуси.