НАТО призвала Россию и Беларусь соблюдать правила ОБСЕ на учениях "Запад"

НАТО призывает Россию и Беларусь соблюдать нормы Венского документа ОБСЕ при подготовке и проведении учений "Запад-2017", заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

На пресс-конференции в Литве, которая транслируется на интернет-сайте НАТО, Столтенберг заявил, что НАТО "собирается пристально следить и наблюдать за учениями "Запад".

"Все страны имеют право проводить учения. Но важно, чтобы про проведении учений как Россией, так и Беларусью, выполнялись международные директивы, соглашения и обязательства", - сказал генсек альянса.

Он отметил, что нормы оповещения о проведении учений и организации международного наблюдения содержатся в Венском документе ОБСЕ.

"Мы призываем Россию и Беларусь сделать это в соответствии с Венским документом, чтобы учения "Запад-2017" были прозрачными и предсказуемыми. Мы также работаем в рамках Совета Россия – НАТО (СРН), чтобы добиться большей прозрачности, предсказуемости в связи с военной ситуацией и учениями", - заявил Столтенберг.

Совместные российско-белорусские военные учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября. Ранее департамент госбезопасности и второй департамент оперативных служб при Минобороны Литвы подготовили отчет об угрозах нацбезопасности, особую опасность они увидели в учениях "Запад-2017".