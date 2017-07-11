Инфляция в Беларуси в июне составила 0,7%, с начала года - 3,4%

В Беларуси индекс потребительских цен на товары и услуги в июне составил 100,7%, сообщает Национальный статистический комитет.

За январь-июнь инфляция выросла на 3,4%.

Продовольственные товары в июне подорожали на 1,3% по сравнению с маем этого года и на 4,3% по сравнению с декабрем 2016 года.

Цены на непродовольственные товары снизились на 0,1% по сравнению с маем 2017 года, но выросли на 1% по сравнению с декабрем 2016-го.

Индекс потребительских цен на услуги в июне составил 100,7% к маю текущего года и 105,1% - к декабрю 2016 года.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в июне по сравнению с маем составил 100,4%, с декабрем 2016 года - 101,5%.